L'impressionnante crèche de Plombière est installée: 140 heures de montage, et beaucoup de magie de Noël

La crèche plombimontoise, tradition bien ancrée, est enfin installée dans l’église Assomption de la Vierge de Plombières. L’histoire de cette crèche a débuté en 1985. Depuis 10 ans, elle s'agrandit chaque année. Chaque année, les pièces sont changées de position pour surprendre le spectateur. Ces pièces illustrent pour beaucoup des éléments de la région, comme le train avec le viaduc de Moresnet. La nouveauté cette année, c'est une grotte bleutée avec sa maisonnette au fond.

La crèche mesure 10 mètres sur 7 et est haute de 5 mètres 50. Un vrai spectacle de son et lumière, attraction sensorielle : le spectateur ne sait pas où poser les yeux, tellement il y a de choses à voir, et beaucoup de détails. Pour installer cette crèche, 140 heures de travail sont nécessaires. Deux cousins l'ont installée sur leur temps libre : Jean-Marie Crémers et Daniel Leisten. Bricoleurs, ils améliorent chaque année la crèche et poursuivent la tradition.

Pour faire fonctionner ce festival de son et lumière, une petite pièce suffit pour quelques minutes d’enchantement. L'argent récolté ira au foyer Horizon de Moresnet, spécialisé en soins palliatifs. Autre nouveauté cette année, des bougies à l’effigie de la crèche sont vendues 5€ pièce, aussi pour le foyer.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 8 décembre ?