L'improbable défense d'un Sérésien qui poursuivait un autre avec une machette: il ne lui avait pas encore payé... de la cocaïne

Deux individus, dont un mineur d'âge, ont été privés de liberté pour avoir menacé un Sérésien avec une machette, a indiqué mardi matin le parquet de Liège.

Après être passé devant un café de Seraing lundi, un Sérésien a été interpellé par un jeune homme de 19 ans et un autre, mineur d'âge. Les deux individus ont commencé à poursuivre leur victime, une machette en main, mais celle-ci a réussi à se réfugier à son domicile. Elle a directement fait appel aux forces de l'ordre qui se sont rendues sur les lieux et ont procédé à la privation de liberté des deux suspects. Entendu, le majeur a expliqué que sa victime l'avait déjà frappé par le passé avec un couteau, qu'il lui avait dérobé son téléphone portable et qu'il ne lui avait toujours pas payé une boulette de cocaïne. Au vu des circonstances, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt à l'encontre du jeune homme de 19 ans. Son complice devra quant à lui se présenter devant un juge de la jeunesse.