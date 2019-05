Prudence: les provinces de Liège et de Limbourg en alerte orange face aux orages

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé dimanche après-midi une alerte orange aux orages pour les provinces de Liège et de Limbourg. Les autres régions, à l'exception notable du littoral et de la province de Flandre occidentale, sont placées, quant à elles, en alerte jaune, indique-t-il dans un communiqué.

Des averses intenses accompagnées d'orages et de grêle pouvant conduire à des cumuls de précipitations importants en peu de temps continueront en effet à se développer localement dimanche après-midi et en soirée, précise l'IRM. Si l'est et le nord-est du pays devront composer avec les précipitations les plus marquées, l'ouest du pays devrait être épargné par les fortes averses, ajoute encore l'IRM. L'alerte orange restera en vigueur jusque 19h00 tandis que le code jaune s'appliquera jusque 22h00.