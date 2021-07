La première échevine de Liège dresse un bilan des inondations et appelle à "rester extrêmement vigilant"

L'échevine de Liège Christine Defraigne était en direct pour le RTL INFO 13h où elle a dressé un bilan des inondations en province liégeoise. Les intempéries y ont été particulièrement violentes, la Meuse a débordé, laissant place à des inondations impressionnantes. Le bilan provisoire des intempéries de ces derniers jours s'élève à 23 morts et plusieurs disparus.

Le débit du fleuve reste important ce vendredi matin à Liège. Finalement, le centre-ville a pu être épargné et seulement quelques quais ont été inondés. Le pire des inondations se sont surtout produites en province liégeoise comme à Chênée par exemple. La première échevine de Liège Christine Defraigne dresse un bilan: "Je ne vais pas dire que tout risque est écarté mais la situation semble sous contrôle, le niveau de l'eau s'est stabilisé, particulièrement en bord de Meuse", débute-t-elle. "Il y a une légère décrue à Chênée qui est particulièrement touché".

Il faut rester vigilant

Même si la décrue a commencé et que le niveau de l'eau baisse, "il faut tout de même garder un très haut de vigilance et d'alerte", met en garde la bourgmestre. "Des voieries sont encore fermées à l'heure actuelle". Les autorités ont même demandé "à ce que l'on ne vienne pas en ville car le courant est encore extrêmement fort et violent et les eaux sont hautes". La première échevine appelle à la "prudence".

"On a le sentiment que le pire est passé, en tout cas en ce qui concerne le centre-ville et les quartiers péricentraux. Néanmoins des zones sont encore très très durement touchées et impactées", comme Trooz, Chênée ou encore Pepinster et Verviers où 16 personnes sont décédées.

Le numéro d'urgence 1771 permet de signaler des personnes disparues

"Nous allons vivre des moments très difficiles", a-t-elle martelé. "L'eau va se retirer et nous savons que nous aurons à faire à des spectacles de désolation", soupire Christine Defraigne. "Je pense notamment aux victimes et aux familles des victimes et ceux qui ont tout perdu, notez le numéro d'urgence 1771, numéro fédéral de signalement qui vous permet de signaler un proche disparu", a-t-elle terminé.