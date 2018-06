La circulation des trains est perturbée suite aux intempéries: surtout en province de Liège

La circulation des trains est fortement perturbée ce vendredi soir en raison des intempéries. Plusieurs lignes de chemin de fer sont obstruées, la province de Liège est la plus touchée, indique Infrabel.



Selon le gestionnaire du rail, la circulation des trains est perturbée sur la ligne 34 Liège-Herstal-Glons. Les voies de la gare de Liège-Palais ont été innondées dès 09h00 du matin. Le trafic ferroviaire a été suspendu une bonne partie de la journée. "Actuellement, deux voies sur quatre sont opérationnelles", précise le porte-parole d'Infrabel, Arnaud Reymann. A Glons, l'arrêt et son passage à niveau ont été submergés par la boue à la suite de la rupture d'un bassin d'orages. "La ligne devrait probablement restée fermée jusqu'à lundi entre Liers et Glons", estime Infrabel.



Sur la ligne 37, qui relie Liège et Verviers, la circulation a repris normalement, après des ralentissements dus à des inondations à Trooz.



Entre Liège, Visé et Maastricht, la ligne 40 est toujours inaccessible au-delà de Visé en raison de l'inondation du passage à niveau de Mouland, notamment. Les trains circulent encore entre Liège et Visé, mais le trafic ne pourra probablement pas reprendre avant dimanche entre Liège et Maastricht.



Sur la ligne 42 reliant Liège et Luxembourg, les trains ne circulent qu'entre Liège et Vielsalm. "Un talus a été emporté par les eaux en furie et a complètement détruit une voie". Les ouvriers d'Infrabel sont sur place et mettent tout en oeuvre pour rétablir le trafic rapidement sur la voie la moins abîmée.