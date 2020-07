La circulation des trains interrompue entre Liège-Guillemins et Huy

La circulation des trains était interrompue vendredi matin entre Liège-Guillemins et Huy à la suite d'un heurt de personne survenu vers 05h00 à Engis, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Un service de bus a été mis en place pour transporter les passagers entre Huy et Flémalle-Haute. Des trains font également la navette entre Liège-Guillemins et Flémalle-Haute, ainsi qu'entre Huy et Namur. L'accident s'est produit à quai. Les six voyageurs présents dans le train ont pu en descendre. La victime est décédée, a précisé le gestionnaire du réseau ferroviaire.