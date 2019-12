La clinique Reine Astrid à Malmedy rejoint le réseau public: quels changements pour les patients?

La clinique Reine Astrid, à Malmedy, rejoint le réseau hospitalier public liégeois.

Ses compétences fusionnent avec celles de 7 autres hôpitaux :

- Le CHU de Liège

- Le CHR de la Citadelle,

- Le CHR de Verviers

- Le CHR de Huy,

- La Clinique André Renard à Herstal,

- Le Centre du bois de l'Abbaye à Seraing

- L'intercommunale ISoSL

Grâce à cette fusion, une nouvelle unité de soins intensifs et un nouveau bloc opératoire ont vu le jour. La clinique disposera également de plus de moyens. Elle reste cependant une petite institution. Le réseau pourrait concentrer des services dans les plus grands hôpitaux, les Malmédiens pourraient devoir se faire soigner plus loin.

De la place Albert 1er, par exemple : la clinique Reine Astrid est à 2 min en voiture, le CHU de Liège à 50 minutes.