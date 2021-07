La commune de Pepinster publie la liste des immeubles qui pourraient être démolis: 50 bâtiments concernés

La commune de Pepinster a publié la liste des immeubles lourdement frappés par les inondations et qui pourraient être démolis. Cet avis est repris dans les colonnes du Soir et de Sudpresse jeudi matin.



"Des ingénieurs en stabilité ont procédé à la visite de nombreux bâtiments concernés et ont malheureusement dû constater que plusieurs immeubles présentent des risques d'effondrement, l'intensité du courant ayant porté des atteintes irréversibles à leurs structures", souligne la commune. "Cette situation est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique. Le bourgmestre envisage donc d'adopter, en urgence, un arrêté de police afin d'ordonner la démolition de plusieurs immeubles."

Une cinquantaine de bâtiments sont concernés dans les rues Hubert Halet, du Duc, Purgatoire, Pont Walrand, Massau, de la Pompe et Louis Bierin.

"Dans la mesure où la grande majorité de ces immeubles ont été évacués et ne sont plus accessibles, ayant impliqué le relogement provisoire des occupants, il est impossible à l'administration communale de prendre contact avec les propriétaires concernés afin de recueillir leurs observations avant adoption de l'arrêté de police", souligne encore le bourgmestre.

Les propriétaires concernés sont par contre invités à prendre contact avec l'administration par téléphone via les numéros 0472/110.930 ou 0472/110.446 ou en se rendant au numéro 44 rue Prévochamps pour faire connaître leurs observations.