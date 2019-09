La commune de Stoumont se lance dans le "Fruit Trees Challenge": près de 2000 arbres fruitiers déjà plantés dans la région

A l'initiative des autorités communales de Stoumont, est lancé le "Fruit Trees Challenge". Comme son nom l'indique, il s'agit de relever le défi de planter un maxime d'arbres fruitiers chez les particuliers, sur le territoire des communes de Stoumont et Spa.

Depuis 2008, quelques 1900 arbres ont été plantés dans la région, et l'objectif est de battre le record de 2000 arbres dans la région et plus particulièrement sur la commune de Stoumont. Pour faire mieux que l'année dernière, il faudra planter pas moins de 143 arbres.

Objectif: participer à la reforestation et permettre non seulement de favoriser la consommation en circuit court, mais aussi de participer au retour de la faune propre aux arbres. Les habitants pourront acquérir des pouces à prix de gros, d'ici le 10 octobre prochain. La distribution aura lieu en novembre, au centre nature de Berinzenne, avec à la clef des ateliers pour apprendre à planter, à tailler et à protéger les arbres des rapaces notamment.

Les arbres fruitiers en question, sélectionnés par les facultés de Gembloux, sont des espèces indigènes, variétés rustiques, capables de s'adapter à cette région, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, plus résistants.