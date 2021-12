La fermeture des écoles inquiète la directrice de l'athénée de Soumagne: "Cela me fait très peur pour les élèves"

La fermeture des écoles, l'une des propositions des experts du GEMS pour contenir la propagation du coronavirus, suscite l'inquiétude de la directrice d'une école à Soumagne, un établissement relativement épargné par les contaminations.

Les écoles sont au premier plan des préoccupations du comité de concertation prévu ce vendredi matin. Le fondamental pourrait être fermé dès lundi pour une dizaine de jours et, dans le secondaire, les cours pourraient repasser en distanciel quatre jours par semaine.

En région liégeoise, la directrice de l’athénée de Soumagne se dit inquiète par ces mesures. L’école accueille chaque jour un millier d’élèves qui pourraient donc retourner à un enseignement à distance.

Christine Roberti a des difficultés à le concevoir. "Cela va de nouveau chambouler la totalité de la structure de l’école et remettre beaucoup d’élèves en difficultés", craint la directrice, interrogée ce vendredi matin par Guillaume Fraikin en direct sur Bel RTL.

D’autant que dans cet établissement scolaire, la situation sanitaire est plutôt bonne. "Chez nous, nous avons la chance, sur presque deux ans maintenant, de n’avoir eu qu’une seule classe fermée, très peu de contaminations en interne. Du coup, j’ai du mal à comprendre les décisions qui risquent d’être prises", confie Christine Roberti.

L’athénée a également été relativement épargné par le décrochage scolaire au premier confinement. Retourner à un enseignement en distanciel dans cette école pourrait dès lors poser des problèmes. "Jusqu’à présent, on a été assez épargné par le décrochage scolaire parce que nous sommes bien équipés à tout point de vue, notamment informatique. Et ce n’est pas le cas de toutes les écoles. Cela me fait effectivement très peur ce retour, surtout si les élèves ne sont qu’un seul jour à l’école. Nous avons pas mal d’élèves, une centaine, dans l’enseignement qualifiant, comment leur apprendre un métier à distance ? Ce n’est absolument pas possible", souligne la directrice.