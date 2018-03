La façade de l'immeuble explosé à Liège projetée sur plusieurs mètres: "Par chance aucun piéton ne se trouvait devant!" (photo)

L'explosion survenue rue Gretry à Liège ce samedi après-midi a été très puissante. Mehdi, qui se trouvait dans le bâtiment jouxtant l'habitation sinistrée témoigne, après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. "J'étais au premier étage chez mon parrain quand j'ai entendu un énorme bruit et senti une grosse secousse, dit-il par téléphone. Tout a tremblé. J'ai pensé qu'une catastrophe s'était produite".





Mehdi sort de chez lui et constate l'étendue des dégâts

Inquiet, Mehdi fait le tour de l'appartement de son parrain et s'assure que toutes les personnes qui s'y trouvent vont bien. "C'était le cas, alors je suis sorti, poursuit-il. Et là, j'ai vu d'énormes débris projetés au sol à plusieurs mètres, sur la rue, le trottoir,… C'est une chance qu'aucun piéton ou voiture ne se trouvait là à ce moment-là! Tout était explosé, détruit".

Le témoin a juste le temps de prendre une photo avant que la police ne lui demande d'évacuer les lieux par sécurité. A ce moment-là, Mehdi lève les yeux et constate que le bâtiment prend feu.

Selon ce témoin, un taxi aurait freiné de justesse pour éviter qu'un énorme bloc de pierre n'atterrisse sur son pare-brise.

Selon les pompiers liégeois, l'origine de l'explosion n'est pas encore déterminée. L'incendie qui a suivi a fait deux blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital.