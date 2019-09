La famille donne des nouvelles de Maxime, le policier liégeois gravement blessé par balle

La famille de Maxime a communiqué sur l'état de santé du policier liégeois. Il avait été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention le lundi matin 9 septembre, rue de Visé. Son collègue avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant. Après deux opérations, Maxime se trouve aux soins intensifs de l'hôpital de la Citadelle. "Bonjour, Maxime est toujours stable. Il n'y a donc aucune évolution négative ou positive. Les médecins, jours après jours, tentent de diminuer les aides qu'il reçoit. Il y a peu de progrès actuellement. Il faut donc, comme depuis deux semaines déjà, attendre et espérer. Il est entre de bonnes mains. Nous vous remercions pour toutes vos marques de sympathie qui nous aident, lui et nous, à tenir bon... À bientôt. Sa famille", a écrit la famille de Maxime.