La grève chez Aviapartner s’étend à l’aéroport de Liège: "Les travailleurs doivent utiliser du matériel totalement obsolète, c'est effrayant"

Le mouvement de grève des bagagistes d'Aviapartner s'étend à Liège. A l'aéroport de Bierset, les travailleurs ont déposé hier un préavis de grève pour le 13 novembre.

À l'issue d'une assemblée du personnel vendredi après-midi, les quelque 130 travailleurs d'Aviapartner à Liège Airport ont décidé de se croiser les bras en soutien à leurs collègues bruxellois. Des arrêts de travail de deux heures par shift ont été décidés, pour un total de six heures d'arrêts par jour.

"Ce qui occasionne évidemment des retards. Cela peut être problématique puisque ici ce sont essentiellement des avions cargo, donc des transports de marchandises. Quand il s’agit de produits frais qui doivent être rapidement transportés, cela pose problème. Certains clients ont déjà décidé de faire atterrir leurs avions dans certains aéroports voisins comme celui de Maastricht", explique notre journaliste Claire Sadzot en direct dans le RTL INFO 13H.

Ce lundi midi, les bagagistes ont discuté pour décider s’ils vont poursuivre ce mouvement de solidarité, mais le préavis de grève du 13 novembre est certain. Leurs revendications sont multiples, notamment le fait d’obtenir du matériel plus adapté ou plus neuf.

"Le matériel est complètement obsolète. Ils travaillent avec des bouts de ficelle quasiment pour remplir des avions cargo. C’est effrayant. C’est dangereux. C’est la sécurité des travailleurs mais aussi des avions quand ils atterrissent ou décollent. Il faudrait du matériel vraiment à la pointe. Ils font des choses importantes, ils ne tricotent pas", assure Daniel Maratta, secrétaire de l’union belge du transport.

Une quinzaine de plaintes concernant le bien-être au travail doivent d’ailleurs être traitées à Liège, symptôme du mal-être des bagagistes, selon Geoffrey Broux, secrétaire permanent SETCa-Liège.