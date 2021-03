La grève de facteurs se poursuit chez Bpost à Liège: le personnel restant se concentrera sur les invitations de vaccination

Mécontents du déplacement d'une dizaine de postes d'un bureau de Liège vers celui d'Awans, les syndicats ont entamé une grève chez Bpost à Liège il y a une semaine environ. Malgré plusieurs discussions entre syndicats et direction, la situation n'a pas évolué et de nombreux Liégeois ne reçoivent pas leur courrier, en témoignent de nombreux messages envoyés via notre bouton orange Alertez-nous. "Depuis plus d’une semaine une grande partie des Liégeois ne reçoit plus de courrier suite à une grève de Bpost pourtant on n’en parle pas dans les médias. A ce désagrément s’ajoute aussi la crainte de ne pas recevoir les convocations pour la vaccination!" nous a écrivait Viviane. "Les gens attendent impatiemment leur convocation pour pouvoir se faire vacciner!" faisait remarquer Jacques. J

ointe pas nos soins, la porte-parole, qui considère la situation comme "très fâcheuse" pour un déplacement de postes qui s'accompagne en plus de la création de 7 emplois supplémentaires, a tenu à rassurer en expliquant que le personnel qui ne faisait pas grève ainsi que le personnel administratif se concentraient sur les envois urgents comme notamment les invitations pour la vaccination. Celles-ci pourraient néanmoins arriver avec un léger retard. En l'absence d'accord, la concertation va donc se poursuivre entre syndicats et direction qui déplore ce mouvement vu les circonstances Covid.