Une grève est en cours depuis une dizaine de jours chez Bpost. D'après les grévistes, le personnel de Liège-Rive Gauche n’en peut plus. Le mouvement fait suite à une réorganisation de la distribution, où dix tournées ont été supprimées. "On nous enlève 10 personnes pour fournir le même nombre de boites aux lettres" dit Philippe Raschella, un représentant du personnel. "Ça rajoute du travail et la direction ne comprend pas que ça devient ingérable".

De son côté, la direction ouvre 17 postes dans un centre de tri voisin et ne comprend pas ce mouvement de grève. D’ici fin 2021, 850.000 colis par jour seront traités en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le bureau de Liège-Rive Gauche est totalement inadapté pour absorber ce flux" déclare le directeur Wallonie-Bruxelles de Bpost, Patrick Simon. "Nous devons réorganiser ces bureaux pour absorber ces volumes et compenser la diminution du volume de courrier qui est de plus ou moins 10%", poursuit-il.

A cause des travaux liés au tram qui compliqueront la circulation, 150 tournées sont impactées. Cela pourrait avoir des répercussions sur les Liégeois en attente de colis ou de convocations pour aller se faire vacciner. Le personnel en est bien conscient et s’organise. "Normalement il y a des choses qui se mettent en place" explique Laurent Nulluy, permanent SLFP poste. "Il y a des priorités et dans les priorités il y a les colis et les convocations, etc."

Les délégués syndicaux et la direction se retrouvent lundi.