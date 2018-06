La Juventus ouvre à Grivegnée une troisième académie en Belgique

Après celle du Shape en 2016 et de l'OTAN en 2017, la Juventus de Turin ouvre une troisième académie en Belgique. Celle-ci s'installera à Grivegnée, sur les hauteurs de Liège, en collaboration avec le club de football local, le FC Grivegnée, qui évolue en 4e provinciale. Elle sera dirigée par l'ancien joueur professionnel Stéphane Molnar (ex-Standard, St-Trond et Alemania Aachen, entre autres).

La Juventus compte 30 académies à travers le monde. Il est difficile, à l'heure actuelle, de savoir si celles-ci lui offrent avant tout une image de marque ou si elles lui permettent de former des jeunes talents. En Belgique, en tout cas, aucun d'entre eux n'a encore décroché un contrat auprès du prestigieux club turinois. "L'académie est ouverte aux jeunes de 5 à 17 ans", explique Filipo Savona, responsable de la Juventus Academy Belux. "En Italie, il est difficile de transférer un joueur avant l'âge de 15 ans. Ce que la Juventus veut avant tout, c'est exporter sa philosophie et sa méthodologie de travail. Des responsables du centre d'entraînement rendront plusieurs fois par an visite aux formateurs."

En échange, la Juventus demande que tous les jeunes portent l'équipement du club à l'entraînement (celui-ci est compris dans la cotisation qui passe de 210 à 350 €) et que les infrastructures soient de qualité. Grivegnée possède actuellement trois terrains et envisage d'aménager un terrain synthétique ainsi que de nouveaux vestiaires. "Notre comité, qui a repris le club il y a trois ans après trois faillites, cherchait à mieux structurer son école des jeunes", explique Serge Lanni, directeur du complexe sportif de Grivegnée et secrétaire du club. "La rencontre avec Filipo Savona arrive à point nommé." Ce sera l'occasion pour le club de compléter son staff d'entraîneurs et, qui sait, d'accueillir de nouveaux jeunes (ils sont actuellement 200). Le partenariat est prévu pour un minimum de 3 ans.