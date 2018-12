La magie de Noël opère déjà à Seraing avec la Parade RTL: "C'est un moment qu'on passe en famille, c'est la joie!"

Ce dimanche soir, c'était déjà Noël à Seraing. La deuxième parade RTL a sillonné les rues de la ville. Une vingtaine de chars illuminés, des animateurs et des journalistes ainsi que plus de 200 figurants ont partagé la magie de Noël à la veille du réveillon.

Le rendez-vous était fixé pour la veille du réveillon de Noël. La parade n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans les rues de Seraing ce dimanche soir, plus de 200 figurants et 20 chars qui composent les cortège ont défilé dans les rues. "Très beau", commente un garçon. "Le train qui passait, avec plein de choses, j'aimais bien tous les chars", ajoute un autre.



En 2017 déjà, près de 40.000 spectateurs avaient assisté à cette féérie mobile. Ce dimanche soir, les chiffres semblent atteindre les mêmes records, avec une recette identique: une esprit de Noël à célébrer. "C'est un moment qu'on passe en famille, c'est la joie, c'est le début de Noël, on est tous en famille, on est bien et on profite", indique une dame. "Il y a une bonne ambiance, c'est fort familial. Tout le monde s'approche de tout le monde, tout le monde rigole avec tout le monde, ça fait du bien!", explique une autre.



Bernard, un témoin qui nous envoie régulièrement ses photos via notre bouton orange Alertez-nous, était sur place. Il nous transmet encore une fois quelques clichés de l'événement. "Merci à vous tous et toutes, merci à toute l'équipe de RTL pour ce moment de bonheur. Bonnes fêtes de fin d'année!", nous écrit-il.





Durant tout le trajet de plus de deux kilomètres, une dizaine d'animateurs de la chaîne se sont relayés pour se rapprocher du public. Un événement qui se partage depuis plusieurs années. "C'est ce qui est génial, c'est ce qu'on aime, c'est le sourire des enfants. C'est la magie de Noël. On est là avec des bonbons, on a deux tonnes de bonbons à leur distribuer… C'est merveilleux, quel accueil!", lance Thomas Van Hamme avec un grand sourire. "Il y a un monde qui est là, c'est génial. C'est la magie de Noël, c'est vraiment chouette", précise Julie Taton.



Vers 19h30, notre journaliste Anne Ruwet était en direct dans le RTL INFO 19H. Elle témoigne de l'accueil très chaleureux des Sérésiens.