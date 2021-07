La maison de Florie "dévastée par des éboulements" en pleine nuit suite aux intempéries à Poulseur: "Je vais avoir besoin d'aide"

Une partie de la maison de cette jeune maman s'est effondrée la nuit dernière suite aux intempéries qui ont durement touché la province de Liège, notamment.

Florie est une maman célibataire qui habite avec ses deux fils de 9 et 4 ans. L'aîné était chez son papa au moment des faits mais le petit a été tiré de son sommeil.

"Cette nuit, ma maison a été dévastée par des éboulements", nous a écrit la jeune maman via le bouton orange Alertez-nous. Elle nous explique que vers minuit, elle a entendu un gros bruit juste à côté des chambres.

"Je suis sortie et j'ai vu que le garage avait été explosé par un éboulement", raconte-t-elle. Elle s'est alors précipitée dans la chambre de son fils de 4 ans pour le sortir de la maison. Les dégâts sont importants car outre le garage, les pièces d'eau et la chaudière ont été touchées.

Son habitation est en fait située contre un talus au-dessus duquel se situe une route et puis un autre talus par-dessus : "C'est ce deuxième talus qui s'est effondré et je me suis retrouvée avec de la boue, des arbres, des branches, des pierres... sur la partie annexe de ma maison".

Il n'y a heureusement pas eu de blessé mais un drame a été évité de justesse car l'éboulement aurait pu avoir lieu sur les pièces de la maison dans lesquelles Florine et son fils se trouvaient.

La jeune maman a pu compter sur l'intervention rapide des pompiers, mais comme le risque d'éboulement est toujours présent, elle ne pourra pas retourner chez elle tout de suite. "On entend encore des craquements", nous confie-t-elle.

Florine et son petit garçon ont pu trouver refuge pour quelques nuits chez son meilleur ami : "L'assurance ne nous propose qu'une chambre d'hôtel mais enfermés à 3 avec ce temps dans une chambre où on ne sait même pas cuisiner, ce n'est pas possible", estime la jeune maman. "Je vais avoir besoin d'aide", lance-t-elle.

Plusieurs proches lui ont également proposé des hébergements de secours et des villageois se sont portés volontaires pour l'aider à tout déblayer.



©Alertez-nous



©Alertez-nous



©Alertez-nous