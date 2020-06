La mise à quatre voies de la E40 se termine à Ans: voici les changements de circulation prévus

Le chantier de mise à quatre voies de l'autoroute E40/A3 entre Alleur et Loncin touche à sa fin. Plusieurs modifications de circulation entreront en vigueur à partir de vendredi pour permettre la réalisation des dernières opérations, a annoncé jeudi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Concrètement, dans la nuit de vendredi à samedi, les usagers se déplaçant en direction de Bruxelles ne disposeront, entre 21h00 et 06h00, que d'une seule voie entre l'accès n°32 "Alleur" et l'échangeur de Loncin et ne pourront plus emprunter la bretelle en direction de Liège (vers A602) dans l'échangeur de Loncin. Ils devront emprunter la bretelle en direction de Bruxelles (E40/A3) et effectuer un demi-tour à l'échangeur n°31 "Awans/Ikea". En outre, entre 23h00 et 06h00, ils devront obligatoirement sortir de l'autoroute à l'échangeur n°32 "Alleur" pour regagner directement l'autoroute par ce même accès.

Les samedi et dimanche, la circulation sera réduite à deux voies sur toute la longueur du chantier en direction d'Aix-la-Chapelle. Enfin, dès lundi, trois voies de circulation seront maintenues avec une vitesse limitée à 70km/h vers Bruxelles et 90km/h vers Aix. Cependant, les lundi et mardi, en direction de Bruxelles, la circulation pourrait être réduite à deux voies en dehors des heures de pointe (entre 09h00 et 15h00).

Dès le jeudi 11 juin, les quatre voies vers Bruxelles seront totalement accessibles dans les conditions habituelles. Les quatre voies vers Aix devraient être libérées aux alentours du 20 juin.