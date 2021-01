La montée du niveau de l'Ourthe surprend cinq randonneurs à Esneux: les pompiers se déploient pour les secourir

D'après nos informations, cinq personnes sont bloquées à la Roche aux Faucons, un lieu-dit situé entre Neupré et Esneux en province de Liège. Selon une source au sein des pompiers, le groupe était parti en randonnée et une personne est tombée dans un ravin. Ses proches sont alors descendus dans le ravin pour la secourir. Les promeneurs se sont retrouvés coincés sur place, incapables de remonter et bloqués par la montée du niveau de l'Ourthe.

Prévenus vers 19H, les pompiers de Liège se sont rapidement rendus sur les lieux. Une fois les randonneurs localisés, trois équipes d'intervention se sont déployées: une équipe traditionnelle, une équipe grimpeurs et une équipe de plongeurs.

Selon nos informations, une personne a été blessée. L'intervention est toujours en cours à l'heure d'écrire ces lignes, vers 21H15.