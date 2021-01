La montée du niveau de l'Ourthe surprend des promeneurs à Esneux: la famille a été sauvée (vidéo)

Cinq membres d'une famille originaire de Ghlin (Mons) ont été secourus ce dimanche soir au lieu-dit de la Roche aux Faucons, situé entre Esneux et Neupré. Le groupe, accompagné de quatre chiens, se trouvait sur place pour se balader. En très peu de temps, le niveau de l'Ourthe est monté en début de soirée et l'eau a envahi le chemin emprunté par la famille. Bloqué d'un côté par la rivière, de l'autre par la roche, les promeneurs ont tenté de faire demi-tour, sans succès.

Prévenus vers 18H30, les pompiers de Liège se sont rapidement rendus sur les lieux en masse. Comme nous l'a expliqué le capitaine Vincent Bouffa, l'officier chargé des opérations, trois équipes d'intervention se sont déployées: une équipe traditionnelle, une équipe du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périllieux) et une équipe de plongeurs. "La grosse difficulté, c'était d'avoir accès aux personnes. Ça nous a pris au moins une bonne heure ne serait-ce que pour les localiser", nous a indiqué le capitaine.

Vu l'inclinaison et la verticalité des lieux, c'était vraiment impossible

Une fois le groupe localisé, les pompiers ont mis en place un système de cordages pour le secourir. "On était optimiste au départ. On voulait les évacuer par le dessus de la Roche aux Faucons, mais vu l'inclinaison et la verticalité des lieux, c'était vraiment impossible. On avait plus de cent mètres de dénivelé à la verticale", a expliqué Vincent Bouffa. D'un autre côté, il est impossible de traverser l'Ourthe à cause de la crue.

Les secouristes ont alors décidé d'encorder les promeneurs les uns aux autres et de les relier à un cordage fixé en haut du ravin. Ainsi fixés, les randonneurs ont remonté l'Ourthe sur plusieurs centaines de mètres. "Ça nous a pris un peu plus d'une heure et demie pour les ramener", a précise le capitaine Bouffa. Pendant ce temps, des hommes grenouilles sécurisaient la zone dans la rivière.

Après plus de deux heures d'intervention, les cinq membres de la famille, quatre jeunes d'une vingtaine d'années et une dame d'une cinquantaine d'années, ont finalement été tirés d'affaire. Les quatre chiens sont eux aussi sains et saufs. Légèrement blessée, la dame a été emmenée au centre hospitalier universitaire pour des examens de routine.

Comme nous l'a indiqué le capitaine Vincent Bouffa, la famille a emprunté un chemin difficile d'accès pour les secouristes et déconseillé à la promenade. La famille nous a expliqué avoir suivi l'itinéraire proposé par une application de randonnée.



© RTL INFO