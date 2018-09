La nationale 63 à Nandrin en travaux pendant un an

Des travaux vont débuter la semaine du 17 septembre sur la nationale 63 à Nandrin qui relie Marche-en-Famenne à Liège. L'intervention se déroule à hauteur du carrefour formé par la N63, les rues Famioul et du Petit Fraineux (aussi appelé "carrefour du Monastère"). Le chantier, d'une durée d'un an, doit permettre de créer un rond-point afin de "sécuriser cette zone accidentogène", explique vendredi la Sofico (Société wallonne de financement des infrastructures).





Pendant les travaux, une voie sera maintenue dans chaque sens sur la nationale à l'approche du carrefour avec une vitesse limitée à 30 km/h. Les rues Petit-Fraineux et Famioul ne seront pas accessibles via la N63 afin de fluidifier au maximum le trafic. Des déviations seront mises en place. Un demi-million d'euros est consacré à l'aménagement de ce carrefour giratoire.