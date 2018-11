La nomination de deux anciens de Publifin interpelle: l'un devient président du CPAS de Liège, l'autre échevin

La nomination de deux anciens de Publifin et Nethys interpelle, relèvent mercredi La Libre et la DH. Jean-Paul Bonjean deviendra prochainement président du CPAS liégeois et Pierre Stassart a été désigné comme échevin. Ce n'est qu'en octobre 2019 que Jean-Paul Bonjean prendra la tête du CPAS de la Ville de Liège, le temps... de se préparer à la fonction. Sa désignation suscite des remous au sein du PS liégeois, écrivent les quotidiens. Quant à Pierre Stassart, il est désigné échevin alors qu'il a réalisé le 12e score de la liste PS en termes de voix de préférence. D'autres élus ayant réalisé un meilleur score ont été laissés sur la touche par Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Sur les 25 membres des comités de secteur, six occuperont pour les six années qui viennent un mandat exécutif dans un collège.