La petite fille de 6 ans de Virginie, atteinte de mucoviscidose, est contrainte de changer d’hôpital à Liège: "On se sent pris en otage"

Plusieurs dizaines de patients atteints de la mucoviscidose et leurs familles se rassembleront fin de matinée, devant l’hôpital de La Citadelle à Liège. Ils viennent réclamer de pouvoir continuer leur traitement au MontLegia, spécialisée depuis 20 ans dans le traitement de cette maladie génétique grave.

Fin du mois, 70 patients seront obligés de changer de médecin, et d’hôpital. L’INAMI, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, souhaite en effet centraliser les services de la mucoviscidose au sein d’un même hôpital, celui de la Citadelle.

Virginie est maman d’une petite fille de 6 ans, atteinte de la maladie : "C’est de l’injustice vis-à-vis des patients, c’est-à-dire que nous on se sent pris en otage d’une guerre administrative dans laquelle on n’a pas notre place. Il faut que chaque partie accepte de se remettre autour d’une table, de renégocier des conditions de travail pour tout le monde et d’accueil pour tous les patients. C’est pour cela qu’on se mobilise, pour montrer qu’il y a des personnes derrière les noms dans les fichiers informatiques. Il y a des familles qui sont concernées, il y a des équipes humaines. C’est hyper important pour nous de montrer qu’on a envie de faire partie du débat. Ces décisions se prennent soi-disant dans l’intérêt du patient, alors qu’ici ce n’est pas du tout le cas, c’est vraiment quelque chose qui concerne juste l’administration et cela on ne peut pas l’accepter".