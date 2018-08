La police à la recherche d'une personne autiste disparue à la Baraque Michel

La police et le parquet de Liège sont à la recherche de Sjouke Schutte, annoncent-ils dans un avis publié mercredi midi. Cet homme de 40 ans d'origine néerlandaise a été vu pour la dernière fois à la Baraque Michel (Jalhay) mardi vers 17h00. Il souffre d'autisme.





L'homme est de corpulence normale, mesure 1m70 et porte des lunettes, ajoute la police. Au moment de sa disparition, il portait un short bleu et un K-Way bleu. Toute personne disposant d'informations à propos de cette personne est invitée à appeler la police au 0800/30.300 ou Child Focus au 116.000.