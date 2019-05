La police arrête deux vendeurs présumés de drogue à Liège

Deux personnes, un homme né en 1968 et une femme en 1983, ont été interpellées par la police samedi pour avoir vendu des stupéfiants, a indiqué le parquet de Liège.



Résidant rue du Ruisseau, à Liège, les suspects étaient surveillés depuis un moment par la police, suite àdes indications sur un trafic et des transactions de stupéfiants. Après une vente observée, les forces de l'ordre sont intervenues et ont perquisitionné le domicile des deux personnes.



Sur place, les enquêteurs ont trouvé 13 billes de cocaïne et une somme d'argent importante, estimée à 12.000 euros. De plus, un carnet de comptes a été trouvé. Ce carnet pourrait servir pour connaitre l'ampleur du trafic et des transactions effectuées.



Les deux suspects sont passés aux aveux et le dossier a été mis à l'instruction. L'homme est déjà connu pour des faits de stupéfiants. Il avait été condamné en 2014.