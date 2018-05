L'homme retranché à Soumagne qui menaçait sa famille a été arrêté: déjà connu de la justice

Une intervention de police a eu lieu hier soir à Melen (Soumagne), dans la rue du Centre. Plusieurs personnes nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "La rue est bloquée par plusieurs combis. Je vois des policiers arme au poing. Un homme serait retranché", a décrit une habitante vers 20h30. "Voilà plus de deux heures que la rue du Centre est bloquée dans les deux sens, la police ne donne aucune information", a précisé Patrick vers 21h.



Contactée par nos soins, la bourgmestre de Soumagne a confirmé l’opération de police. "Il y a bien un problème familial avec menace qui a nécessité l’intervention de la police. Les agents tentent de régler la situation et de dialoguer avec la personne. Mais il n’y a eu aucun coup de feu, au contraire de ce que j’ai pu le lire sur les réseaux sociaux", a précisé Chantal Daniel vers 21h30.



Finalement, les forces spéciales ont interpellé l'homme vers 23h00.



Ce matin, la police locale précisait que l’individu, âgé d’une quarantaine d’années, était déjà connu de la justice pour d’autres faits. Il est le fils de l'habitante des lieux et était armé d’une arme de poing, mais a été rapidement maîtrisé par la police, dans le calme. Aucun coup de feu n’a été tiré. Selon les premières constatations, l’homme souffrirait de problèmes d’ordre psychologique. Il a été incarcéré.