La police diffuse une vidéo des auteurs de la violente attaque des gérants de la société Collinet, à Wandre: ils avaient été emmenés dans un état critique à l'hôpital

La police fédérale diffuse cet avis de recherche à la demande du Parquet de Liège.

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2018 vers 02h00, un vol avec violence a été commis au préjudice des gérants de la société "Collinet", située rue du Trixhay à Wandre (Liège). Cinq individus armés et cagoulés ont commis les faits. Le couple a subi de nombreuses violences. Le 31 décembre, les victimes ont été retrouvées par la police et emmenées dans un état critique à l’hôpital. Les auteurs ont fouillé les lieux et emporté de l’argent et des bijoux.





Cinq personnes ont été filmées

Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs recherchent des témoins qui auraient remarqué des agissements suspects à proximité des lieux des faits. Il est aussi demandé aux personnes qui pourraient identifier les cinq personnes filmées sur les lieux des faits ou qui auraient des informations sur ce fait de se manifester auprès des services de police. L’un des auteurs pourrait porter une veste de type NAPAPIJRI.



Vous avez des informations?

La discrétion est assurée. Si vous disposez d’informations sur ces faits, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.