La police mène des actions près de la gare de Liège-Guillemins: des agents ont commencé à bloquer la circulation

Depuis plus d'une semaine, les policiers mènent des actions. Les syndicats réclament toujours de meilleurs salaires, un aménagement des fins de carrière et plus de moyens en général. Aujourd'hui, ils se font entendre du côté de Liège et plus précisément à la gare de Liège-Guillemins. Un cortège a démarré du hall d'entrée de le gare de Liège-Guillemins et s'est rendu au parking supérieur de la gare. C'est là où l'action va s'organiser. "Ils commencent à bloquer la circulation. Il est prévu de contrôler les véhicules qui arrivent sur ce parking. Ce matin, il risque d'y avoir du monde", nous explique la journaliste Justine Pons, sur place dès 7h du matin. Une cinquantaine de syndicats sont présents.

Cet après-midi, ils devaient rencontrer la ministre de l'intérieur Annelies Verlinden après un premier échange informel ce lundi. La ministre étant en quarantaine, la réunion pourrait ne pas avoir lieu. Les syndicats souhaiteraient qu'elle se fasse par vidéoconférence car selon eux, la quarantaine ne veut pas dire qu'elle soit malade. Ils attendent donc beaucoup de la réunion de cet après-midi.