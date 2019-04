La police poursuit un fuyard sur 24 kilomètres jusqu'à chez lui à Aywaille

Un homme originaire d'Aywaille a été interpellé samedi à la suite d'une course-poursuite qui a duré une vingtaine de minutes avec la police. Celle-ci voulait initialement le soumettre à un contrôle dans le zoning industriel de Visé, a-t-on appris au parquet de Liège.

Samedi vers 02h00 du matin, l'individu a tenté de se soustraire au contrôle de police et a pris la fuite avec sa voiture. Une course-poursuite sur des petites routes s'est alors engagée sur 24 kilomètres au total.



En raison de la vitesse, le suspect a subi une perte au carter d'huile, ce qui a permis aux policiers de tracer le chauffard, qui a également percuté le véhicule de police.



L'homme, né en 1978, a finalement été retrouvé à son domicile à Aywaille. Ce dernier n'a pas pu contester les faits et a expliqué avoir tenté de fuir car il était en défaut au niveau des papiers du véhicule et d'assurance.



Le suspect a déjà été condamné à plusieurs reprises pour coups et blessures. Il a été déféré au parquet.