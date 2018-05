La police tombe par hasard sur 247 plants de cannabis à Ans: le suspect dit avoir des problème financiers

Une importante plantation de cannabis a été découverte vendredi après-midi dans une habitation située à Ans, a-t-on appris samedi matin auprès du parquet de Liège. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 274 plants.





Des individus sont entrés par effraction dans une maison de Ans dans l'espoir de dérober la plantation de cannabis qui s'y trouvait. Après avoir constaté que la porte de l'habitation avait été fracturée, une personne extérieure aux faits a fait appel à la police. Les agents ont ainsi découvert la plantation de cannabis après avoir été appelés pour des faits de vol qualifié. "Il y avait deux chambres de culture et 274 plants de cannabis. Le locataire des lieux a directement été contacté et privé de liberté", a déclaré samedi matin le parquet de Liège. Entendu, il est en aveu et a expliqué qu'il avait développé cette plantation pour remédier à ses problèmes financiers. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.