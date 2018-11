La production de vin en Wallonie bat des records… mais l’affaire est-elle rentable?

La production de vin wallon n’a jamais été aussi importante. Il s’agit d’un record. Plus d'1,3 millions de bouteilles, c’est 80% de plus que l’an dernier. En cause, le beau temps et les nombreuses parcelles cultivées. Les vendanges ont d'ailleurs été prolongées cette année.

Sur le Plateau de Herve, des centaines de vignes prennent le soleil. Cette petite folie, c’est l’œuvre d’un investisseur enivré à l’idée que dans 3 ans, on puisse cueillir du raisin. Alors que les fruiticulteurs voisins se plaignent des récentes sécheresses, les viticulteurs, eux, se frottent les mains. Le climat deviendrait propice, au point que trois à quatre nouvelles coopératives se créent chaque année.





"10 ans pour rentabiliser un domaine"



Solaris, sauvigner gris… vous ne connaissez pas encore ces cépages. Voilà pourtant près de 8 ans que des investisseurs les travaillent. Et ça marche ! Chaque année, toute la nouvelle production est vendue en moins de deux semaines. "Maintenant, j’entends à gauche et à droite qu’il y a de plus en plus d’investisseurs qui ont ce regard-là, celui d’investisseur pour essayer de faire une affaire rentable, explique Alec Bol, de la coopérative Vin de Liège. Il faut tout de même savoir que dans la viticulture, il faut minimum 10 ans pour rentabiliser un domaine. Et encore, le pari n’est pas toujours gagné." Vin de Liège atteindra peut-être sa première année de rentabilité l’an prochain.

Un autre viticulteur doit quant à lui encore trouver de nouveaux investisseurs pour l’aider à planter quatre hectares de vignes. En 3 ans, il va dépenser près de 2 millions d’euros. Le pari du vin en Wallonie, c’est une histoire de soleil et de douce euphorie, bien avant d’être une affaire rentable.