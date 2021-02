La promenade des Récollets inaccessible à Verviers: "54 arbres problématiques"

Le site est fermé au public depuis lundi. Avec la météo de ces dernières semaines, plusieurs arbres menaceeraient de s'effondrer. La promenade devrait de nouveau être accessible au printemps.

Les pères franciscains l'empruntaient aux 17ème et 18ème siècles. Elle ne date pas d'hier et depuis le début de la semaine, la promenade des Récollets est fermée au public. Début janvier, à cause de la météo, des arbres menacent de tomber. La ville a commandé une étude et vient de recevoir les résultats. Le site devrait pouvoir rouvrir au printemps. Dans un second temps, certains murs en moellon seront retirés. Les travaux se dérouleront par phases. Coût du chantier 5 millions d'euros. La ville espère pouvoir bénéficier de subsides de la région.