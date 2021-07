Un site internet mis à jour en temps réel pour les sinistrés sans électricité ni gaz en province de Liège

RESA, le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Province de Liège, a mis à disposition des sinistrés un site internet répertoriant les dernières informations utiles à savoir concernant ses interventions. Les sinistrés peuvent le consulter régulièrement pour être au courant des actualités en ce qui concerne le rétablissement du courant et des réseaux de gaz en province liégeoise. RESA y publiera prochainement un document répertoriant, commune par commune, rue par rue, les zones sans électricité et le planning de leurs interventions. Le site fournit aussi des estimations de la durée des travaux de réaménagement ainsi que des conseils si vous n'avez toujours pas de courant ou de gaz.

En tout, 20.00. foyers sont encore privés de gaz et/ou d'électricité ce jeudi

La situation en province de Liège est toujours catastrophique, une semaine après les inondations meurtrières qui ont touché notre pays. 10.000 foyers sont encore privés d'électricité, principalement à Liège, Esneux, Trooz, Pepinster ou encore Chaudfontaine, détaille le site de l'opérateur RESA. "Pourtant, 300 des 400 cabines endommagées ont déjà été réparées", précise le site. Jeudi dernier, il y avait 26.500 foyers qui étaient privés d'électricité, soit plus du double. "Les choses vont progressivement rentrer dans l'ordre", rassure RESA.