La scierie Pauls à Saint-Vith entièrement ravagée par un incendie

Un important incendie s'est déclaré durant la nuit de mardi à mercredi au sein de la scierie Pauls à Saint-Vith. Selon Holger Pip, le commandant de la zone de secours de la communauté germanophone, interrogé par le Grenz-Echo, le sinistre est total.

Les pompiers ont été alertés vers 01h20 et à leur arrivée sur place, l'entreprise était déjà complètement embrasée. Au total, une cinquantaine de pompiers ont lutté contre les flammes avec des véhicules d'incendie venus des casernes de Saint-Vith, Burg-Reuland, Amel, Büllingen et Stavelot. Un élévateur et deux camions-citernes de la protection civile sont intervenus en renfort. Si le sinistre est total, aucun blessé n'est à déplorer.