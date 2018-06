La sécurité renforcée à Liège après l’attaque: "La police me rassure, je suis de tout cœur avec elle"

Depuis l'attaque terroriste mardi dernier, les hommages se sont multipliés. Sur le terrain, la police continue son travail mais avec une vigilance accrue. Une présence rassurante pour les liégeois qu'ont rencontré Justine Roldan Perez et Guillaume Houssonloge pour le RTLINFO 13h. Ils ont suivi une patrouille de policiers ce matin à Liège.

A Liège, nos journalistes rencontrent beaucoup de personnes émues en croisant la route de deux journalistes. "Je suis vraiment triste de ce qu’il s’est passé l’autre jour." "On a plus d’empathie pour eux avec tout ce qui est arrivé. On se rend compte des risques qu’ils prennent pour nous et ça fait plaisir."

Depuis l’attaque, la sécurité a été renforcée dans les rues de Lièges. Environ 15 équipes de plus patrouillent quotidiennement. Cela rassure les Liégeois. "A l’époque dans laquelle on vit, c’est une bonne chose, aussi bien la police que les militaires. Je pense qu’ils doivent faire leur boulot. C’est bien malheureux ce qu’il arrive, c’est dommage d’en arriver là. Mais ils font de très bonnes choses en tout cas." "La police me rassure. Et quand j’ai eu besoin d’eux, je n’ai jamais eu de problème. C’est pour ça que je les félicite et que je suis vraiment de tout cœur avec eux." "C’est quand même sécurisant après ce qu’il s’est passé il y a quelques jours."





Montrer leur présence à la population



Il y a plus d’équipes de police sur le terrain, mais une méthode de travail qui reste inchangée malgré les derniers événements. Le but est surtout de montrer leur présence à la population.

"La police de Liège continue à sécuriser le centre-ville, comme on l’a toujours fait, assure Jean-Michel Paquay, commissaire de police, malgré les événements et malgré l’émotion au sein des forces de police. Les analyses de risque sont effectuées sur les différents événements, comme sur la braderie qui a lieu actuellement dans le centre-ville. Il y a eu un renforcement des équipes, mais le renforcement a principalement pour but de rassurer la population et de montrer notre présence sur les différents événements."