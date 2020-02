La tempête Ciara provoque de spectaculaires gerbes d'étincelles à Ougrée (vidéo)

Dimanche dernier au soir, la tempête Ciara soufflait sur la Belgique et de nombreuses personnes envoyaient via le bouton orange Alertez-nous des images d'arbres déracinés, de toit abîmé ou même d'un trampoline que le vent avait aidé à quitter la cour d'un magasin de matériel de sport. Mais les images les plus spectaculaires nous ont peut-être été amenées d'Ougrée (commune de Seraing près de Liège) où Dimitri a filmé des gerbes d'étincelles électriques nées des contacts entre des câbles aériens. Nous avons contacté RESA, l'opérateur qui gère le réseau de distribution d'électricité en région liégeoise afin de savoir si ces images étaient crédibles et connaître l'origine du phénomène. Celui-ci ne peut pas survenir lorsque les câbles sont isolés. Mais, nous apprend RESA, il subsiste encore sur le réseau quelques kilomètres de câbles nus, c'est-à-dire qui ne sont pas isolés. "Ce type de câble nu ne représente aucun risque (incendie ou autre) pour autant qu’ils restent aériens et n’entrent pas en contact. Dans le cas précis de cette personne, les étincelles produites au contact des deux câbles pourraient avoir endommagé les câbles", a précisé la porte-parole de RESA qui inivitait dès lors notre alerteur Dimitri à prendre contact avec l'opérateur afin qu'il puisse procéder à un remplacement des câbles "afin d'éviter d'autres désagréments".