La vedette italienne, Toto Cutugno, obligée de renoncer à son concert à Seraing: "Il est toujours hospitalisé et son état est stable"

"Hier, concert gratuit du grand Toto Cutugno à Seraing. Le concert n’a pu commencer car le chanteur a fait un malaise cardiaque et serait dans un état grave au CHU de Liège", nous a indiqué l’un de nos internaute via le bouton alertez-nous de notre site. Une information confirmée par Eric Vanbrabant, échevin des Sports et de la Culture de la Ville de Seraing. Dans un message posté ce dimanche matin sur son compte Facebook, l’échevin se montre rassurant: "J'en profite aussi pour vous donner des nouvelles de Toto, il est toujours hospitalisé et son état est stable et c'est bien cela le plus important."

Ce week-end a lieu la deuxième édition du festival Italiano à Seraing. Un festival gratuit à l’initiative du centre culturel de la ville. L’an dernier, le festival avait réuni quelque 10.000 personnes.



Rappelez-vous: l'un des plus grands succès de Toto Cutugno est sa célèbre chanson "L'Italiano".