La ville de Spa complètement sous eau: les images impressionnantes des intempéries

Comme annoncé, l'eau est tombée en abondance durant la nuit et cela continue. Dans le sud du pays, c'est "la catastrophe", assurent les pompiers. Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été sollicités à 265 reprises. Les interventions, en lien avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, concernaient principalement des caves inondées et des ruisseaux qui débordaient. À Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, l'eau avait submergé la route.

À Spa, le centre-ville est complètement sous eaux comme en témoignent les images de notre journaliste Vincent Jamoulle.

Les voiries les plus touchées restent localisées aux Lac de Warfaaz et Avenue Amédée Hesse (Fraineuse, piscine,..), au centre-ville, principalement sur l’axe traversant (rue Royale et Reine Astrid) et certaines voiries connexes, le chemin Sous-bois et le Ravel L44, a informé la commune, précisant que cette liste n'était pas exhaustive. Par ailleurs, de nombreuses coupures de courant sont à signaler, rendant la situation encore plus complexe, a encore déclaré la commune.

Le bourgmestre a invité la population à rester chez elle. "Evitez de circuler en voiture et – à fortiori – à pied, principalement sur les voiries inondées. En effet, des courants peuvent provoquer des chutes tandis que des taques d’égout peuvent avoir été soulevées par les torrents d’eau et présentent un vrai danger de chute et de mort", a-t-il demandé, ajoutant qu'en cas de cave inondée, il fallait éviter d'y descendre "au vu du risque électrique".

Le maïeur a également communiqué un certain nombre de mesures d'urgence:

• Des dispositifs de protection spéciaux ont été initiés pour protéger des infrastructures jugées sensibles.

• L’ensemble de nos équipes d’interventions sont mobilisées sur le terrain, luttant farouchement contre les éléments.

• Des entreprises privées ont été réquisitionnées pour effectuer des opérations complémentaires de curage et de barrage.

• Toutes les voiries du centre-ville ont été fermées à la circulation et réservées aux services de secours et véhicules d’intervention.

• Des contacts permanents sont établis avec les équipes d’ORES pour rétablir la situation au niveau électrique.

• Un centre d'accueil a été ouvert à l'école de Nivezé pour accueillir les Spadois qui ne seraient plus en mesure de s'abriter et/ou de se loger. Les Spadois de Winamplanche sont accueillis pour leur part à la salle communale de La Reid, voisine de l’école communale. D’autres contacts sont pris pour compléter l’offre de logements d’urgence.