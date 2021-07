La ville de Spa complètement sous eau: les images IMPRESSIONNANTES des intempéries

Comme annoncé, l'eau est tombée en abondance durant la nuit et cela continue. Dans le sud du pays, c'est "la catastrophe", assurent les pompiers. Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été sollicités à 265 reprises. Les interventions, en lien avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, concernaient principalement des caves inondées et des ruisseaux qui débordaient. À Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, l'eau avait submergé la route.

À SPA, le centre-ville est complètement sous eaux comme en témoignent les images de notre journaliste Vincent Jamoulle.