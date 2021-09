Laetitia a reçu 5.000€ d'avance de son assureur... et puis plus rien: "L'expert est apparemment hyper fatigué"

Seuls 20% des dossiers d'assurance ouverts après les inondations de juillet ont été complètement bouclés, selon Assuralia. Beaucoup de sinistrés sont donc encore en attente et c'est le cas de Laetitia Baade à Chênée (Liège), qui nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous. L'expert est passé le mois dernier et aujourd’hui, toujours rien. Cela pourrait encore prendre plusieurs mois avant que tous les dossiers ne soient sur les rails au niveau des assurances.

"Je pousse un coup de gueule : on en a marre". Son cri de détresse a été lancé sur les réseaux sociaux. Laetitia dit être sans nouvelle de son assurance depuis 2 mois. "C’est très compliqué de les joindre, que ce soit par mail ou par coup de fil. On ne répond pas, on nous laisse dans le flou. La seule réponse qu’on a eu c’est que l’expert mandaté par l’assurance qui était venu est apparemment hyper fatigué et très stressé. Voilà la seule réponse qu’on a."

Elle aurait reçu 5.000€ d’avance pour démarrer ses travaux. Une somme ridicule selon elle : "Financièrement c’est un peu le gouffre. Nous on a eu la chance de retrouver un logement dans un appartement mais il faut payer des deux côtés. En attendant on va aller jusque quand comme ça ? On n’a pas une réserve sans fond hein."

Et les mauvaises nouvelles continuent. "Vous en avez là, ici, partout. Ça commence à venir", lui explique ce matin un ouvrier en montrant du doigt des champignons derrière des arrivées d’eau.

"Ici vous en avez plus ou moins entre 25 et 30.000€ de travaux rien que pour démontage et reconstruction des murs. Après il restera à carreler, le mobilier, la cuisine, le sanitaire. À mon avis ça va coûter vers 70.000€ minimum", détaille Serge Velegan, l’entrepreneur qui s’occuper de la maison de Laëtitia.

Une somme impossible à avancer. Il faudra donc attendre que son assurance intervienne. Mais chaque jour de plus passé hors de chez elle est un jour où il faut payer son prêt plus un loyer. Et sans argent, pas de travaux…