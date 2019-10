Disparition inquiétante à Liège: Laura Delhez, 13 ans, retrouvée saine et sauve

Le parquet de Liège et Child Focus avaient lancé un avis de recherche, samedi, pour retrouver Laura Delhez, une jeune fille de 13 ans disparue depuis jeudi.

Laura Delhez, jeune Liégeoise de 13 ans portée disparue depuis jeudi, a été retrouvée, a communiqué samedi soir Child Focus.



Le parquet de Liège et Child Focus avaient lancé un avis de recherche, samedi, pour retrouver Laura Delhez. L'adolescente avait quitté son domicile, situé rue Sainte-Catherine à Liège, dans la matinée de jeudi et ne s'était plus manifestée depuis.

Child Focus a annoncé samedi soir qu'elle a été retrouvée saine et sauve, sans donner plus de précisions.