Laura Delhez, une adolescente de 13 ans, a disparu à Liège: Child Focus lance un avis de recherche

Le parquet de Liège et Child Focus ont lancé un avis de recherche, samedi, pour retrouver Laura Delhez, une jeune fille de 13 ans disparue depuis jeudi.

Une jeune fille de 13 ans est portée disparue à Liège. Il s'agit de Laura Delhez. L'adolescente a quitté son domicile, situé rue Sainte-Catherine à Liège, dans la matinée de jeudi. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Elle mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns mi-longs, des yeux verts et se maquille beaucoup. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, un pull gris, une veste grise en 'teddy' et des baskets grises et blanches. Elle est en possession d'un sac noir porté en bandoulière.

Si vous avez vu Laura Delhez ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000.

Les témoignages peuvent aussi être envoyés à avisderecherche@police.belgium.eu.