Le Belge Laurent Piron sacré champion d’Europe de magie: "C'était assez incroyable" (vidéo)

Un Belge vient d'être sacré "champion d'Europe" de magie. Laurent Piron habite Aubel (province de Liège), et il vient de faire sensation au dernier championnat d'Europe qui se déroulait en Espagne. Depuis, ce magicien d'une trentaine d'année est très sollicité. Il a quand même pris le temps de se confier à notre micro.

Il y a tout juste une semaine, Laurent Piron a reçu ce prix prestigieux sous les applaudissements des plus grands magiciens du monde.

"C'était assez incroyable. En plus de gagner le premier prix dans notre catégorie, c'est-à-dire la catégorie magie générale, on a gagné le Grand Prix toutes catégories confondues pour la magie de scène, donc c'est incroyable", a-t-il déclaré. "C'est la première fois d'ailleurs qu'un Belge remporte ce prix, ça fait vraiment très plaisir."

Un spectacle qu'il a créé en périphérie de Liège. Avec son équipe, il a mis 4 ans à concevoir ce spectacle de magie de 7 minutes et c'est avec une simple feuille de papier qu'ils ont remporté le trophée le plus convoité d'Europe.

"En magie nouvelle, on se pose vraiment dans un regard différent. On évolue dans un univers qui est magique et la magie devient un langage, devient un moyen d'expression", ajoute Laurent Piron.

Mélange de magie, de théâtre et de marionnettes, ce tour a séduit le jury pour son côté audacieux et novateur. "On était surpris nous-mêmes de la réaction. On a travaillé fort à huis clos la dernière année évidemment. On était juste entre nous, on avait du mal à imaginer les réactions", a poursuivi Hugo Van Den Plass, le co-auteur du spectacle.

Avec ce trophée sous le bras, ces amis liégeois croulent sous les demandes. Ils partiront en tournée dans le monde entier dès l'automne.

"En termes de volume de travail, ça va être vraiment chouette. Cela va changer la dynamique de notre travail", dit Hugo Van Den Plass.

"C'est très gai d'être là et de côtoyer les plus grands, d'être un peu leur égal, c'est un vrai plaisir", conclut Laurent Piron.

Prochain objectif: les championnats du monde au Québec dans un an.