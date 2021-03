Le Carré, un quartier habituellement animé, est désespérément vide depuis 5 mois: "C'est un peu triste"

A Liège, le Carré est un quartier d'ordinaire plein de vie. Depuis le 19 octobre dernier, il est désespérément vide. Les 40 cafés qui le composent sont fermés depuis le deuxième confinement. Un vendredi soir, le carré peut accueillir jusqu'à 5000 personnes et vit 24H/24 ou presque. Les bars n'ont pas vraiment d'heure de fermeture. Lors de grands évènements comme la Saint Toré, certains bars ne ferment pas de la nuit et restent ouverts 48H ou plus d'affilée.

Aujourd'hui, mis à part quelques livreurs à vélo, il est vide dès 18H et la fermeture des rares magasins du coin. "Habituellement, le Carré est réputé pour être très vivant. Voir le Carré complètement désert et un peu malfamé, c'est un peu triste", confie Sylvain Georges, tenancier du café "La Cour Saint Jean". Comme lui, d'autres tenanciers bars et cafés doutent fortement d’une réouverture pour le 1er mai.