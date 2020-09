Tous les centres de dépistage Covid-19 des hôpitaux liégeois SATURÉS: de longues files d'attente se sont formées ce lundi

Les centres de dépistage Covid-19 organisés par le CHU de Liège, le CHR de la Citadelle à Vottem et le CHC au Mont Legia ont tous été pris d'assaut ce lundi, obligeant les responsables du CHC à la déplacer et ceux du CHU à faire appel à la police de Liège pour réguler la situation. Dans le même temps, le CHR Citadelle annonce l'ouverture d'un total de six lignes dès ce 15 septembre sur le parking de Vottem.



La direction de l'hôpital universitaire a demandé le renfort de la police de Liège afin de gérer la mobilité à proximité du CHU en raison des différentes remontées de file. Une attente de 90 minutes a été constatée, le CHU prolongeant sa plage horaire jusque 18 heures. Au Mont Legia, les équipes du groupe santé CHC ont dû mettre en place un plan B et déplacer le centre de testing sur le parking K, un parking extérieur situé le long de l'autoroute. Des remontées de file ont également été constatées sur l'E25 et le CHC annonce que la situation pourrait évoluer dans les prochains jours. Certaines personnes ont dû attendre quatre heures avant de subir un prélèvement PCR.

Le centre de dépistage du CHR Citadelle arrive lui aussi à saturation avec 1.000 tests quotidiens avec des résultats obtenus en 24 heures. Le CHR annonce dès lors l'ouverture de six lignes de prélèvement dès ce 15 septembre. Quatre véhicules seront gérés en même temps ainsi que deux personnes qui se sont déplacées en bus, à pied ou à vélo. Le CHR en profite également pour rappeler certaines règles de bienséance comme l'interdiction de forcer le passage pour pénétrer sur le site si celui-ci annonce qu'il est arrivé à sa capacité maximale. "Nous vous conseillons de revenir plus tard car le flux intérieur prend plusieurs heures avant d'être résorbé. Si vous revenez d'une zone rouge, mettez-vous d'abord en quarantaine quitte à vous faire dépister quelques jours plus tard."

Le CHR signale également que toute personne sera avertie de ses résultats. "Si dans les 48 heures, vous n'avez pas reçu ceux-ci, rendez-vous au Labo Cita (étage -1)."