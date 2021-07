Le centre de Dolhain sous eau, de nombreux habitants réfugiés aux étages

Le centre de Dolhain, sur le territoire de la commune de Limbourg (en province de Liège), est sous eau depuis la nuit de mercredi à jeudi. Des centaines d'habitants se sont réfugiés à l'étage de leur habitation alors que certaines rues sont complètement inondées. Dans l'avenue Victor David par exemple, il y a encore plus d'un mètre d'eau sur la voirie. Alors que l'eau redescend doucement, sur la place Léon d'Andrimont, qui a récemment fait l'objet de travaux d'aménagement, on ne compte plus les objets et les voitures emportés par les flots.

> BILAN DES INONDATIONS CE JEUDI