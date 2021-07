Le centre de Wanze toujours sous eau: "Plusieurs évacuations ont dû être effectuées"

Les secours et les autorités communales restent mobilisés samedi pour venir en aide à la population en province de Liège. Sur la zone Hemeco, la commune de Wanze reste un lieu critique et son centre est toujours sous eau.



Alors que la décrue avait débuté à certains endroits vendredi, ce n'était pas le cas de la Mehaigne. "Le niveau de la rivière a continué de monter jusqu'à minuit et même si cela s'est stabilisé, le centre de la commune reste inondé", développe le capitaine Christophe Jadot.

Aux maisons touchées par cette montée des eaux s'ajoute un problème de cabine à haute tension. "De nombreux domiciles se retrouvent sans électricité et plusieurs évacuations ont dû être effectuées", ajoute le capitaine.

Les pompiers de la zone Hemeco ont d'ores et déjà reçu le soutien de leurs collègues de Courtrai et une aide en provenance de Coxyde (commune jumelée à Wanze) est également attendue. La situation reste critique au niveau de la chaussée de Tirlemont ou encore la rue Joseph Wauters. La situation au niveau de la Meuse se stabilise et cela devrait permettre l'écoulement de la Mehaigne. Une cellule de crise wanzoise s'est réunie samedi en matinée afin de faire le point. Les autorités rappellent qu'un accueil est prévu pour les sinistrés. "Des locaux sont mis à la disposition des citoyens sinistrés au sein des bâtiments de la Maison communale. Les personnes concernées ont ainsi la possibilité d'utiliser des sanitaires, de recharger les GSM, de se réchauffer, de prendre un café et de manger quelque chose. Les citoyens peuvent se faire connaître avant leur arrivée en téléphonant au 085/27.35.10 afin que nous puissions les accueillir au mieux."

Les hommes du feu de la zone Hemeco restent sur le pont et les équipes se relaient également du côté des communes de Ferrières, Hamoir ou encore Comblain-au-Pont. "La décrue de l'Ourthe a bien avancé. Nous venons en aide aux citoyens et sommes désormais à la recherche de corps."