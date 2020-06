Le CHU de Liège octroie une prime de 250 euros à l'ensemble de son personnel

Le CHU de Liège, qui a clôturé l'année 2019 avec un résultat positif de 9,2 millions d'euros, a décidé d'octroyer une prime de 250 euros à l'ensemble de son personnel, soit plus de 6.100 travailleurs depuis l'intégration du Centre Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle (CNRF) de Fraiture dans le groupe CHU en 2019, a indiqué mercredi l'administrateur délégué, Julien Compère.

Un remerciement chiffré



2019 a été "une excellente année" pour le CHU de Liège, comme attesté dans le rapport d'activités 2019 qui a été validé mercredi par le conseil d'administration. "Les hospitalisations classiques ont augmenté pour franchir pour la première fois le nombre de 42.000. Avec respectivement plus de 45.000 et plus de 870.000, les hospitalisations de jour et les visites ambulatoires ont également augmenté. Seule la fréquentation des urgences a un peu baissé pour arriver à plus de 98.000 mais ce n'est pas plus mal car cela devenait difficile à gérer au-delà des 100.000", a précisé Julien Compère, soulignant que ces bons résultats étaient l'occasion de remercier le personnel pour son implication durant la crise.

Nous pourrions enregistrer une perte entre 40 et 45 millions d'euros

Le conseil d'administration a donc approuvé l'octroi d'une prime de 250 euros aux plus de 6.100 travailleurs et ce, sous la forme de chèques cadeaux. "C'est aussi une manière de remercier et soutenir la communauté locale sachant que nous avons reçu durant la crise pour plus de 735.000 euros de dons en tous genres. Cela devrait contribuer à relancer l'économie locale", ajoute l'administrateur délégué. Ce dernier précise que l'année 2020 sera nettement moins positive en raison de la pandémie de coronavirus. "Selon les simulations, nous pourrions enregistrer une perte entre 40 et 45 millions d'euros. Non seulement il y a eu une perte au niveau du chiffre d'affaires puisque l'activité a été quasi exclusivement concentrée sur les patients covid mais nous avons également dû faire face à des coûts supplémentaires pour l'achat de matériel, notamment de protection. Il est par exemple arrivé de devoir acheter des masques à 25 fois le prix habituel afin d'équiper le personnel", explique Julien Compère.

"Nous avons reçu des autorités une avance de 27 millions d'euros, à rembourser, et deux nouvelles avances sont programmées. Si ces avances sont converties en chiffre d'affaires, cela permettra de passer le cap. Dans le cas contraire, vu que l'hôpital est en bonne santé financière, le déficit pourrait être absorbé une fois mais cela ne devra pas se reproduire".

A ce jour, le CHU de Liège compte deux patients covid hospitalisés alors qu'il n'y en avait plus il y a encore quelques jours. Au plus fort de la crise sanitaire, le CHU a compté 166 patients covid, dont 55 en soins intensifs.