Le conducteur d'un cyclomoteur gravement blessé à Verviers: il s'est retrouvé sous une voiture

Un accident impliquant un cyclomoteur et une voiture est survenu lundi en début de soirée à Stembert, sur le territoire de la commune de Verviers, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



Le cyclomotoriste s'est retrouvé coincé sous une voiture en stationnement rue Haute Crotte, expliquent les services de secours. La victime a été désincarcerée et transportée dans un état grave au CHR Verviers. La rue a été fermée à la circulation.